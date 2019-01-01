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نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها للسنة الجديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدثت الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ عن العام 2018، وكشفت عن أمنياتها للسنة الجديدة.


ونشرت نجيم عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة وشكرت الله على الفرصة التي منحها اياها لكي تعيش وتستقبل السنة جديدة.


وتمنّت أن يحمل الـ2019 كل الخير وأن تحقق خلال كل ما ترغب به، وأضافت أنّ أهم شيء هو الصحة.


وكتبت نجيم: "بعد في 24 ساعة وبتخلص السنة وبتبلش سنة جديدة ... أولاً شكراً انه ربنا عطانا فرصة نعيش ونستقبل سنة جديدة شكراً على كل النعم والمشاكل والفرح والحزن والنجاح والخيبات يلي مرقنا فين لانه الحياة حلوة بالأوقات الحلوة والمرّة بتمنى السنة الجديدة تحمل كل الخير وتكون ماشية معنا لنحقق كل شي حابين نعمله واهم الشي الصحة ... 2018 على قد ما عطيتني اخدت مني وأخدت مني أغلى شي عندي ... بيي الله يرحمه وما حسّيت بفرحة العيد هل السنة لانه اشتقتلك حدي بس الحياة بتكفي وبتعلمك تكون قوي ومبسوط بحياتك لانه الحياة نعمة ما بتعرف ايمتى بتروح منك ... بطلب من الله متل دائماً يقوي إيماني ويعطيني الصبر والحكمة تضل قد حالي مهما كانت ظروفي ... بتمنالكم سنة حلوة والله يعطيكم على قد نيتكم واكتر".




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