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اضافة جديدة يقدمها رونالدو ليوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد 4 اشهر فقط من انتقال البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ الى ​يوفنتوس الايطالي​ قادما من ​ريال مدريد الاسباني​ حقق المتحف الخاص بنادي ​السيدة العجوز​ رقمًا قياسيًا في عدد الزيارات خلال عام 2018.



أرباح السيدة العجوز زادت كثيرا منذ قدوم رونالدو فمن بيع القمصان الى اعلى مستوى حضور في المدرجات وصولا الى اعداد الجماهير التي زارت المتحف الخاص بالنادي.


متحف يوفنتوس تاسس عام 2012 مع الملعب "يوفنتوس ستاديوم" وتجاوزت اعداد الزيارات الـ 15% عن المعتادة في السنوات الأخيرة.


يذكر ان رونالدو يتصدر هدافي الدوري الايطالي برصيد 14 هدفا.




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