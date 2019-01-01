مع, بداية, العام, 2019, -, رفع, اسعار, الكهرباء, والمياه, للمستهلك, وخفض, اسعار, الوقود, ب, 18, أغورة, للتر,

وبلغ سعر ليتر البنزين من نوع خمسة وتسعين 95 اوكتان خمسة شواقل وثلاثا وثمانين اغورة (5.83).ومن جهة ثانية تم رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة اثنين فارزة تسعة 2.9% بالمئة، في حين تم رفع أسعار المياه للمستهلك بنسبة أكثر من أربعة بالمئة 4%، ليبلغ سعر المتر المكعب ستة شواقل وثمانيا وثمانين أغورة 6.88.

تم فجر اليوم 1-1-2019 تخفيض أسعار الوقود بثماني عشرة (0.18) اغورة لليتر الواحد.

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