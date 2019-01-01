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مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تم فجر اليوم 1-1-2019 تخفيض أسعار الوقود بثماني عشرة (0.18) اغورة لليتر الواحد.



وبلغ سعر ليتر البنزين من نوع خمسة وتسعين 95 اوكتان خمسة شواقل وثلاثا وثمانين اغورة (5.83).
 
ومن جهة ثانية تم رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة اثنين فارزة تسعة 2.9% بالمئة، في حين تم رفع أسعار المياه للمستهلك بنسبة أكثر من أربعة بالمئة 4%، ليبلغ سعر المتر المكعب ستة شواقل وثمانيا وثمانين أغورة 6.88.




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