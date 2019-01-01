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الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون جديد يحظر الزنا والدعارة بشكل قانوني ورسمي، ويحظر التواجد في اماكن تقدّم هذه الخدمات، إلى جانب فرض غرامات مالية على المخالفين وحتى تقديم لائحة إتهام.



يذكر أنّ الهدف من اقتراح القانون، الذي كانت من بين المبادرات له وزيرة القضاء ايليت شاكيد، هو تقليص ظاهرة استخدام الزنا والدعارة بشكل كبير. وبموجب القانون فإنّ استخدام/ ممارسة الزنا او التواجد في مكان يقدّم مثل هذه الخدمات يعتبر مخالفة جنائية.


المخالفة الجنائية التي تُحسب على مخالفي اقتراح القانون الجديد ستكون عبارة عن مخالفة مالية بقيمة 2000 شيكل، وفي حال عاد المخالف على فعلته خلال 3 سنوات فإنّه سيدفع مبلغ 4000 شيكل. وفي حالات معيّنة قد يتم تقديم لائحة إتهام أيضًا ضد المخالفين وقد تصل الغرامات المالية 75300 شيكل حد أقصى.


صورة توضيحية - تصوير afp




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