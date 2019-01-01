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عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أعلن عضو الكنيست دوف حنين من الجبهة الحزب الشيوعي والقائمة المشتركة صباح اليوم الثلاثاء انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما من العمل البرلماني في الكنيست،وعدم ترشحه في الانتخابات التمهيدية للجبهة والحزب.





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