ضبط, 58, سائقًا, قادوا, تحت, تأثير, الكحول, وتحرير, مئات, المخالفات, المرورية, خلال, ليلة, رأس, السنة,

جاء في بيان صادر المتحدث باسم شرطه اسرائيل للاعلام العربي، وسيم بدر، لخّص فيه أبرز أحداث ليلة رأس السنة على شوارع البلاد، :"منذ ساعات المساء الاولى ليوم امس وحتى ساعات صباح هذا اليوم، قام قسم المرور في الشرطة بنشر قواته بشكل معزز ومكثف من منطقة الشمال وحتى الجنوب حيث قام المئات من افراد الشرطة والمتطوعون خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة الجديدة 2019 القيام بواجبهم في كافة الشوارع وأماكن الاحتفالات بهدف ضمان امن وسلامة الجمهور ليلصلوا الى أماكن الاحتفالات ويرجعوا الى بيوتهم بسلام".

وزاد البيان:"خلال هذا النشاط الذي قام به افراد الشرطه بهدف الحد من المخالفات التي تشكل خطرا على حياة الجمهور للحد من القيادة المتهورة، حيث قاموا حواجز لتطبيق القانون لمخالفات تتعلق بالقيادة تحت تاثير الكحول والقيادة بسرعة فائقة، كما تمت إقامة عدة مراكز توعية وارشاد للسائقين قرب مراكز الإحتفالات، وفحص الكحول قبل ان يقودوا سيارتهم".وأضاف البيان:"خلال النشاط تم ضبط عشرات من مرتكبي المخالفات وتم الغاء رخص قيادتهم وتم إلغاء استمال سيارات هم:- خلال النشاط تم تحرير 300 مخالفة ضد سائقين الذين ارتكبوا مخالفات مرورية- تم تسجيل 58 مخالفة قيادة تحت تأثير الكحول- 127 مخالفة قيادة بسرعة فائقة حيث تم ضبط سائق يبلغ من العمر عشرين عامًا من منطقه الجنوب الذي قاد سيارته بسرعة 199 كيلو متر في الساعة في الطريقالسريع 6 حيث تم الغاء رخصة قيادته مده 30 يومًا.- تم الغاء 78 رخصة قيادة لسائقين الذين ارتكبوا مخالفات خطيرة وتم الغاء رخصهم لمدة 30 يومًا.- تم إلغاء استعمال/ تحييد 62 مركبة لمدة 30 يومًا حيث تم نقلها الى مواقف شرطية"، كما ورد في بيان الشرطة.