تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 10:52:07 مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر |  2019-01-01 10:37:51 الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل |  2019-01-01 10:29:27 عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة |  2019-01-01 10:08:46 ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة |  2019-01-01 10:01:35 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 |  2019-01-01 10:00:32 قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي |  2019-01-01 09:12:02 صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة |  2019-01-01 08:30:33 أبوظبي تدخل غينيس بلوحة بانورامية في رأس السنة |  2019-01-01 08:28:46 شبيه الأمير هاري يكسب 1270 دولارا في الساعة |  2019-01-01 08:24:22 مصرع الطفل ليث بسام ابو شلال 5 سنوات من سكان مخيم بلاطة شرق نابلس بطلق ناري طائش |  2019-01-01 08:22:24 إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات في مانشستر |  2019-01-01 08:21:19 القوات الأمريكية تبدأ انسحابها من سوريا |  2019-01-01 08:19:54 الطقس: اليوم الجو صافٍ وغداً أمطار في المساء |  2019-01-01 01:04:35 فيديو:الناصرة تستقبل العام الجديد بعرض العاب نارية |  2018-12-31 22:49:15 ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو .. ميريام فارس تنهار فى حفلة رأس السنة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انهارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على المسرح في حفل رأس السنة الذي أحيته في أبو ظبي، بسبب مرضها الذي تسبب في غيابها الفترة الماضية، ودخلت في وصلة بكاء بسبب رؤيتها للجمهور في أولى حفلاتها بعد تعافيها من مرض نادر.



 وتوجهت فارس إلى جمهورها في محاولة للسيطرة على مشاعرها بالقول: “اشتقت إليكم”.


وتوافد عدد كبير من الجمهور على الحفل قبل إنطلاقة بعدة ساعات، وعبروا عن سعادتهم بعودتها لإحياء الحفلات بعد فترة غياب استمرت عدة أشهر.


وقدمت ميريام فارس خلال الحفل باقة من أغانيها التي تلاقي تفاعلًا من كل محبيها وعشاقها، مثل: «واحشني إيه، مش أنانية، ناديني، بتروح»، وغيرها من الأغاني، وطرحت ميريام مؤخرًا أغنية جديدة مصورة على طريقة الفيديو كليب حملت عنوان “قومي”، وحققت من خلالها نجاحًا وردود فعل إيجابية، ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.


وكانت ميريام فارس أصيبت مؤخرًا بمرض نادر أجبرها على الاختفاء من الساحة الفنية لعدة أشهر، وأعلنت عن مرضها بعد تعافيها بشكل كامل.




كلمات متعلقة

فيديو, .., ميريام, فارس, تنهار, فى, حفلة, رأس, السنة,

تابعونــا

اليسا بفستان اسود شفاف في حفل رأس السنة اليسا بفستان اسود شفاف في حفل رأس السنة 2019-01-01 | 08:35:36

أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلها بمناسبة رأس السنة الجديدة 2019 في دبي بمشاركة...

أحلام تسافر إلى السعودية على متن طائرتها الخاصة.. فيديو أحلام تسافر إلى السعودية على متن طائرتها الخاصة.. فيديو 2018-12-31 | 12:50:35

سافرت الفنانة الإماراتية أحلام إلى المملكة العربية السعودية، على متن طائرتها...

فستان نجوى كرم في كليب “الليلة ليلتنا”.. خمنوا كم ثمنه ؟ فستان نجوى كرم في كليب “الليلة ليلتنا”.. خمنوا كم ثمنه ؟ 2018-12-31 | 11:50:09

الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ هي واحدة من أكثر الفنانات تألقا، فتحاول قدر...

حليمة بولند تكشف عن الأغنية التي تمثّلها عام 2018 حليمة بولند تكشف عن الأغنية التي تمثّلها عام 2018 2018-12-31 | 11:50:35

نشرت الإعلامية ​حليمة بولند​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل...

ألبوم تامر حسني الأخير الأكثر مبيعا واستماعا في العالم العربي ألبوم تامر حسني الأخير الأكثر مبيعا واستماعا في العالم العربي 2018-12-31 | 10:15:44

حقق ألبوم "عيش بشوقك"، للنجم المصري، تامر حسني، أعلى نسبة مبيعات بين ألبومات...

جورج قرداحي يختار بشار الاسد رجل عام 2018 لهذا السبب! جورج قرداحي يختار بشار الاسد رجل عام 2018 لهذا السبب! 2018-12-30 | 13:10:38

اعتبر الإعلامي اللبناني جورج قرداحي أن الرئيس السوري بشار الأسد رجل العام 2018 عن...

ميريام فارس تخلع ملابس النوم لترد على التحدي! ميريام فارس تخلع ملابس النوم لترد على التحدي! 2018-12-30 | 11:13:57

لبّت الفنانة اللبنانية ميريام فارس طلب شقيقتها ومديرة أعمالها رولا، بتأدية...

حسين الجسمي "الرقم الصعب" يختتم حفلاته في 2018 مع "حبايب قلبه" بـ"دبي أوبرا" حسين الجسمي "الرقم الصعب" يختتم حفلاته في 2018 مع "حبايب قلبه" بـ"دبي أوبرا" 2018-12-29 | 07:48:04

اختتم الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"...

فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل 2018-12-28 | 14:45:14

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن واقعة غريبة، قد تشوه من صورة ميغان ماركل، زوجة...

وفاء الكيلاني تظهر لأول مرة مع نجليها.. وتيم حسن يعلق.. وفاء الكيلاني تظهر لأول مرة مع نجليها.. وتيم حسن يعلق.. 2018-12-28 | 10:41:15

فاجأت الإعلامية المصرية وفاء اكيلاني جمهورها بنشرها أول صورة تجمعها بابنها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids القاء قنبلة اطلاق نار بيت مواطن عربي عكا الشرطة اصابات اضرار دون دوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته الطفل أحمد دوابشة يغادر المستشفى يعود الى قرة دوما جده عام كامل علاج شجار عنيف اطلاق نار اصابة شاب حرق سيارتين عرعره النقب الناصرة سلام وفد يزور السلام فرنسي من اجل الهستدروت اضراب في السلطات المحلية يبدأ الثلاثاء القادمحريق اخلاء مدرسة مستوطنة منطقة مفتوحة اشواك هضبة الجولان الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي صورة تحريضية مقبرة رمية العمل التطوعي صلاح سواعد تحاول كرمئيل شرطة الشهادة فتاة الناصرة رسالة شقيقتها اعتقال اداري يزيد احمد محامي هدم بيت مواطن بير هداج النقب تشريد عائلة متزوج اطفال جرافات اسرائيل أمطار الخير جميع انحاء البلاد تساقط الارصاد الجوية عواصف عبير كوردوفا نصير الناصرة امريكا ترنيمة في غابة غناء طالبة بكير مرح القدس بادعاء طعن يهودي الشيخ جراح القدس اطلاق النار عليها اصابتهاطفلة مصرع دهس ايلات بئر المكسور قرية الشرطة الاسعاف شام غدير
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com