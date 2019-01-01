فيديو, .., ميريام, فارس, تنهار, فى, حفلة, رأس, السنة,

انهارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على المسرح في حفل رأس السنة الذي أحيته في أبو ظبي، بسبب مرضها الذي تسبب في غيابها الفترة الماضية، ودخلت في وصلة بكاء بسبب رؤيتها للجمهور في أولى حفلاتها بعد تعافيها من مرض نادر.

وتوجهت فارس إلى جمهورها في محاولة للسيطرة على مشاعرها بالقول: “اشتقت إليكم”.وتوافد عدد كبير من الجمهور على الحفل قبل إنطلاقة بعدة ساعات، وعبروا عن سعادتهم بعودتها لإحياء الحفلات بعد فترة غياب استمرت عدة أشهر.وقدمت ميريام فارس خلال الحفل باقة من أغانيها التي تلاقي تفاعلًا من كل محبيها وعشاقها، مثل: «واحشني إيه، مش أنانية، ناديني، بتروح»، وغيرها من الأغاني، وطرحت ميريام مؤخرًا أغنية جديدة مصورة على طريقة الفيديو كليب حملت عنوان “قومي”، وحققت من خلالها نجاحًا وردود فعل إيجابية، ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.وكانت ميريام فارس أصيبت مؤخرًا بمرض نادر أجبرها على الاختفاء من الساحة الفنية لعدة أشهر، وأعلنت عن مرضها بعد تعافيها بشكل كامل.