واشنطن, بوست, ترصد:, 15, كذبة, لترامب, يومياً, في, 2018,

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دخلت إمارة أبوظبي موسوعة غينيس من خلال لتشكيل أكبر عدد من الأحرف في لوحة "عام سعيد...
أصيب ثلاثة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، في حادث طعن بسكين في محطة فيكتوريا للقطارات...
قالت وسائل اعلام دولية، إن الدفعة الأولى من القوات الأميركية المنسحبة من سوريا...
احتفلت دول العالم الليلة باستقبال العام الجديد 2019، فيما انطلقت الاحتفالات في عدة...
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن عام 2018 شهد أدنى حصيلة سنوية لضحايا...
قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال استقباله الأمين العام لـ"حركة...
استعرضت رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني علا عوض، أوضاع الفلسطينيين نهاية عام 2018،...
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقد 79 آخرون، الاثنين، في انفجار للغاز هز مبنى سكنيا في...
يدخل قرار واشنطن، الذي أعلنت عنه في أكتوبر العام الماضي، حيز التنفيذ اليوم...
قضى 68 شخصا، اليوم الاثنين، في العاصفة التي ضربت وسط الفيليبين الأسبوع الماضي،...