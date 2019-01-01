واشنطن, بوست, ترصد:, 15, كذبة, لترامب, يومياً, في, 2018,

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب أدلى بآلاف التصريحات الكاذبة عام 2018، بمعدل 15 تصريحًا كاذبًا يوميًا.

التحليل أجرته قاعدة بيانات "فاكت تشيكر" بواشنطن بوست، التي تتابع تصريحات ترامب.وبحسب الصحيفة، فقد أدلى ترامب بـ1989 تصريحًا كاذبًا في بداية العام الجاري، إلا أنه ضاعف الرقم ثلاث مرات مع نهاية العام.وذكرت الصحيفة، مستندة إلى استطلاع للرأي أجرته هذا الشهر، أن أقل من 3 من بين 10 أمريكيين يصدقون العديد من تصريحاته بشأن قضايا مثل الهجرة، والجدار الحدودي، والتحقيق في التدخل الروسي.ووفق الصحيفة، فإن ترامب بدأ 2018 بتغريد سلسلة من التصريحات "المضللة والكاذبة" عن هيلاري كلينتون، وإيران، وصحيفة "نيويورك تايمز".وأضافت أن تلك التغريدات كانت ضمن تصريحات الرئيس الكاذبة، التي بلغ عددها نحو 5 آلاف و600 هذا العام وحده.وقالت إن ترامب نسب الفضل لنفسه إزاء ما اعتبره "أفضل وأسلم عام على الإطلاق" في مجال الطيران التجاري، على الرغم من أنه لم تحدث أي حوادث طيران تجارية في الولايات المتحدة منذ عام 2009.