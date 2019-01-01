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قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتل نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح المركز الأول في القيمة التسويقية للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بقيمة بلغت 150 مليون يورو.



وحسب تصنيف موقع "ترانسفير ماركت" الألماني المتخصص في تحديد القيمة المالية للاعبين، جاء صلاح في المركز الرابع من حيث القيمة التسويقية على مستوى العالم بعد كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي، ليكون بذلك الأغلى في البريميرليغ، وأول لاعب عربي يبلغ هذه القيمة المالية والمكانة المتقدمة.


واقترب صلاح من سعر ميسي الذي حل ثالثا بقيمة مالية بلغت 160 مليون يورو، خلف نيمار (180 مليونا)، والأغلى عالميا مبابي (200 مليون).


وجاء في المرتبة الخامسة هداف توتنهام هاري كين بنفس القيمة التسويقية لصلاح، لكن تقدم النجم المصري في الترتيب جاء لاعتبارات منها المستوى التصاعدي والإنجازات الفردية.


يذكر أن القيمة التسويقية للاعب تعتبر الحد الأدنى للتفاوض عند رغبة أي ناد في شرائه، وتتحدد بناء على عدة عوامل منها التألق والعمر والإنجازات.




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- حسناء أم الفحم

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