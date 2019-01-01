توقعات, مايك, فغالي, لعام, 2019,

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مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر
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الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل
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2019-01-01 10:29:27
عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة
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2019-01-01 10:08:46
ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة
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2019-01-01 10:01:35
واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018
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2019-01-01 10:00:32
قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي
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2019-01-01 09:12:02
صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة
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2019-01-01 08:30:33
أبوظبي تدخل غينيس بلوحة بانورامية في رأس السنة
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2019-01-01 08:28:46
شبيه الأمير هاري يكسب 1270 دولارا في الساعة
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2019-01-01 08:24:22
مصرع الطفل ليث بسام ابو شلال 5 سنوات من سكان مخيم بلاطة شرق نابلس بطلق ناري طائش
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2019-01-01 08:22:24
إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات في مانشستر
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2019-01-01 08:21:19
القوات الأمريكية تبدأ انسحابها من سوريا
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2019-01-01 08:19:54
الطقس: اليوم الجو صافٍ وغداً أمطار في المساء
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2019-01-01 01:04:35
فيديو:الناصرة تستقبل العام الجديد بعرض العاب نارية
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2018-12-31 22:49:15
ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام
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توقعات مايك فغالي لعام 2019
2019-01-01 09:14:24
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توقعات مايك فغالي لعام 2019
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