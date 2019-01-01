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صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة



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حادث طرق ذاتي بالقرب من مفترق عين زيتيم بالشمال .

سيارة خصوصية سقطت في واد بعمق ٣٠ مترا وطواقم اطفاء وانقاذ عملت على تخليص السائقه بمعدات خاصه وتم نقل المصابه الى المشفى لتلقي العلاج




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