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اليسا بفستان اسود شفاف في حفل رأس السنة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلها بمناسبة رأس السنة الجديدة 2019 في دبي بمشاركة الفنان العراقي ماجد المهندس.


وارتدت إليسا فستانا شفافا ببطانة شورت كالتي ظهرت بها الممثلة رانيا يوسف مؤخرا وأثار الجدل.




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