اليسا, بفستان, اسود, شفاف, في, حفل, رأس, السنة,

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أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلها بمناسبة رأس السنة الجديدة 2019 في دبي بمشاركة الفنان العراقي ماجد المهندس.

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