تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 10:52:07 مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر |  2019-01-01 10:37:51 الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل |  2019-01-01 10:29:27 عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة |  2019-01-01 10:08:46 ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة |  2019-01-01 10:01:35 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 |  2019-01-01 10:00:32 قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي |  2019-01-01 09:12:02 صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة |  2019-01-01 08:30:33 أبوظبي تدخل غينيس بلوحة بانورامية في رأس السنة |  2019-01-01 08:28:46 شبيه الأمير هاري يكسب 1270 دولارا في الساعة |  2019-01-01 08:24:22 مصرع الطفل ليث بسام ابو شلال 5 سنوات من سكان مخيم بلاطة شرق نابلس بطلق ناري طائش |  2019-01-01 08:22:24 إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات في مانشستر |  2019-01-01 08:21:19 القوات الأمريكية تبدأ انسحابها من سوريا |  2019-01-01 08:19:54 الطقس: اليوم الجو صافٍ وغداً أمطار في المساء |  2019-01-01 01:04:35 فيديو:الناصرة تستقبل العام الجديد بعرض العاب نارية |  2018-12-31 22:49:15 ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عدسات الأسنان اللاصقة.. حل تجميلي بتكلفة باهظة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصل العلماء إلى ابتكار ما يعرف بـ"عدسات الأسنان"، التي استطاعت حل مشكلات عدة يعاني منها البشر، لكن لهذا الخيار جانب سلبي بالنسبة للبعض، مثل التكلفة الباهظة، كما أنها لا تحمي الأسنان من التسوس.



وعدسات الأسنان عبارة عن قشور رقيقة مصنوعة من مواد خزفية، يتم لصقها على السطح الخارجي للأسنان وهي تتفاوت في الألوان بما يتلاءم مع الأسنان.


وتمثل هذه العدسات حلا بالنسبة إلى أولئك الذين كسرت أسنانهم، إذ يمكنها أن تغطي مكان السن المكسور، ويلجأ إليها آخرون لتجميل أنفسهم فيضعون 6-8 قشور للحصول على ابتسامة متناسقة.


وبخلاف عدسات العيون التي يضعها وينزعها الشخص، عدسات الأسنان اللاصقة تصبح دائمة عند وضعها ولا يمكن تبديلها إلا بإجراء طبي، وفق ما نقل موقع "ويب طب" الطبي.


وتنقسم هذه العدسات إلى نوعين، واحدة يجري صناعتها من مادة البورسلان وأخرى تصنع من مادة الرانتج.




كلمات متعلقة

عدسات, الأسنان, اللاصقة.., حل, تجميلي, بتكلفة, باهظة,

تابعونــا

قلبك والمساحات الخضراء.. دراسة تكشف علاقة مثيرة قلبك والمساحات الخضراء.. دراسة تكشف علاقة مثيرة 2018-12-31 | 12:50:51

تشير دراسة صغيرة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في أحياء بها مساحات خضراء أكبر ربما...

6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 2018-12-31 | 11:50:52

ربما تبدأ يومك بكل حماسة حين تتحضر للذهاب إلى صالة التمارين الرياضية، حيث تمارس...

وجبة الفطور.. علماء يكشفون الخدعة التاريخية وجبة الفطور.. علماء يكشفون الخدعة التاريخية 2018-12-31 | 10:12:11

يعتقد علماء أن الناس خدعوا على مدى السنوات الماضية لاعتقادهم أن عدم تناول وجبة...

من الملح والقهوة لسرطان البروتستاتا.. أكبر 8 "انقلابات صحية" من الملح والقهوة لسرطان البروتستاتا.. أكبر 8 "انقلابات صحية" 2018-12-31 | 08:35:48

قبل 80 عاما، نصح الأطباء بتناول السجائر على اعتبار أنها علاج، والآن، اختلف الأمر...

آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال 2018-12-30 | 18:56:17

كشفت دراسة أميركية حديثة استمرت لأربعة عشر عاماً أجراها معهد بوسطن، أن آلام الظهر...

6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 2018-12-30 | 11:18:09

ربما تبدأ يومك بكل حماسة حين تتحضر للذهاب إلى صالة التمارين الرياضية، حيث تمارس...

ما ضرر النوم والعيون مفتوحة؟ ما ضرر النوم والعيون مفتوحة؟ 2018-12-30 | 08:18:32

من الغريب أن ينام بعض الناس بعيون مفتوحة أو نصف مفتوحة، وهذا أمر شاذ ويؤثر سلبا في...

احذر من أدوية المعدة.. تعالج الحُرقة لكنها تسبب السرطان احذر من أدوية المعدة.. تعالج الحُرقة لكنها تسبب السرطان 2018-12-29 | 23:57:37

يندفع أغلبُ الناس إلى تناول الأدوية المهدئة للحُرقة في المعدة، وهي أدوية تنتشر...

بشرى سارة.. الرياضة تخفض ضغط الدم كالدواء بشرى سارة.. الرياضة تخفض ضغط الدم كالدواء 2018-12-29 | 07:44:47

أفادت دراسة بأن ممارسة التمارين الرياضية قد تخفض ضغط الدم بقدر ما يفعل...

الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط..ما هو؟ الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط..ما هو؟ 2018-12-28 | 14:47:34

عرفت الموسيقى على مر العصور كوسيلة للمساعدة على الاسترخاء وتفريغ شحنات التوتر،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص جبير بشناق الجديدة اللاعبان محمد عيشان شفاعمرو تهديدات بالقتل طلاب نتانيا طعن الجواريش قاصرتان الرملة شابتان عربيتان شخص في المحطة المركزية للحافلات في الرملة اصابة طفيفة شرطة اسعاف الثلاثاء منخفض جوي امطار كتلة باردة البلاد توقعات حالة الطقس بسام الصفدي مراسل قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب اصابة سائق انقلاب سيارة البعنة دير الاسد فحص امكانية اقامة محطة اطفاء مؤقته في طمرة مدينة سلطة الاطفاء بلدية طمرة ضبط قرطاسية كتب لوازم مدرسية مدرسة قلنسوة مكاتب مكتبات بيوت داخل مزيفة حي الكرك حريق قرب البيوت شفاعمرو قوات اطفاء طائرات مدينة نيران نار مشتبهون الناصرة كوكائين سائل نيشر المطار من البيرو تسريب أذنة مدرسة عربية وضع ماريخوانا مخدرات خزانة معلمة يافا اعتقال الشرطة دهس راكب دراجة هوائية مصرع مقتل حادث ضرب هرب طرق اسعاف شرطة مصرع الشاب محمد بشوتي مجد الكروم حادث طرق تراكتورون سيارة خصوصية اطلاق نار الناصرة اصابات 3 اشخاص حي الشرقي شارع اكسال الشرطة اعتقال مشتبه حادث طرق اصابتان متوسطتان سيارة طاقم حيان الطبي الشرطة مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com