عدسات, الأسنان, اللاصقة.., حل, تجميلي, بتكلفة, باهظة,

توصل العلماء إلى ابتكار ما يعرف بـ"عدسات الأسنان"، التي استطاعت حل مشكلات عدة يعاني منها البشر، لكن لهذا الخيار جانب سلبي بالنسبة للبعض، مثل التكلفة الباهظة، كما أنها لا تحمي الأسنان من التسوس.

وعدسات الأسنان عبارة عن قشور رقيقة مصنوعة من مواد خزفية، يتم لصقها على السطح الخارجي للأسنان وهي تتفاوت في الألوان بما يتلاءم مع الأسنان.وتمثل هذه العدسات حلا بالنسبة إلى أولئك الذين كسرت أسنانهم، إذ يمكنها أن تغطي مكان السن المكسور، ويلجأ إليها آخرون لتجميل أنفسهم فيضعون 6-8 قشور للحصول على ابتسامة متناسقة.وبخلاف عدسات العيون التي يضعها وينزعها الشخص، عدسات الأسنان اللاصقة تصبح دائمة عند وضعها ولا يمكن تبديلها إلا بإجراء طبي، وفق ما نقل موقع "ويب طب" الطبي.وتنقسم هذه العدسات إلى نوعين، واحدة يجري صناعتها من مادة البورسلان وأخرى تصنع من مادة الرانتج.