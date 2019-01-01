أبوظبي, تدخل, غينيس, بلوحة, بانورامية, في, رأس, السنة,

دخلت إمارة أبوظبي موسوعة غينيس من خلال لتشكيل أكبر عدد من الأحرف في لوحة "عام سعيد 2019" في سماء العاصمة إيذاناً بدخول العام الجديد.

وقد شهدت دولة الإمارات أجواء احتفالية بقدوم العام الميلادي الجديد، شملت موسيقى حية وعروضاً شعبية واستعراضات باهرة شملت الألعاب النارية زينت سماء الإمارات.وتبارت المعالم السياحية والفنادق في تزيين واجهاتها بالأضواء، وشهد بعضها ألعاباً نارية ترافقت مع موسيقى بديعة أخذت بألباب ومشاعر متابعيها من العوائل والأسر والأفراد.وحازت كثير من عروض تلك المواقع بالإمارات إعجاب جمهور المحتفلين بالعام الجديد، ومنها جامع الشيخ زايد الكبير، وقصر الإمارات في أبوظبي، وبرج خليفة في دبي، وواجهة المجاز المائية، وجزيرة النور في الشارقة.وشهدت الشوارع الرئيسة المؤدية للفعاليات مظاهر احتفالية، وسط انسيابية في الحركة المرورية للسيارات، مع تواجد أمني مكثف لتأمين فعاليات الاحتفال بالعام الجديد.