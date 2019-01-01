تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-01 10:52:07 مع بداية العام 2019 - رفع اسعار الكهرباء والمياه للمستهلك وخفض اسعار الوقود ب 18 أغورة للتر |  2019-01-01 10:37:51 الكنيست تحظر الدعارة والزنا قانونيًا: فرض غرامات مالية قد تصل لعشرات آلاف الشواكل |  2019-01-01 10:29:27 عضو الكنيست دوف حنين يعلن انهاء عمله البرلماني بعد 12 عاما وعدم ترشحه في الانتخابات القادمة |  2019-01-01 10:08:46 ضبط 58 سائقًا قادوا تحت تأثير الكحول وتحرير مئات المخالفات المرورية خلال ليلة رأس السنة |  2019-01-01 10:01:35 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 |  2019-01-01 10:00:32 قيمته 150 مليون يورو.. صلاح الأغلى في الدوري الإنجليزي |  2019-01-01 09:12:02 صور - انزلاق سيارة في واد بالشمال واصابة السائقة |  2019-01-01 08:30:33 أبوظبي تدخل غينيس بلوحة بانورامية في رأس السنة |  2019-01-01 08:28:46 شبيه الأمير هاري يكسب 1270 دولارا في الساعة |  2019-01-01 08:24:22 مصرع الطفل ليث بسام ابو شلال 5 سنوات من سكان مخيم بلاطة شرق نابلس بطلق ناري طائش |  2019-01-01 08:22:24 إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات في مانشستر |  2019-01-01 08:21:19 القوات الأمريكية تبدأ انسحابها من سوريا |  2019-01-01 08:19:54 الطقس: اليوم الجو صافٍ وغداً أمطار في المساء |  2019-01-01 01:04:35 فيديو:الناصرة تستقبل العام الجديد بعرض العاب نارية |  2018-12-31 22:49:15 ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أبوظبي تدخل غينيس بلوحة بانورامية في رأس السنة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دخلت إمارة أبوظبي موسوعة غينيس من خلال لتشكيل أكبر عدد من الأحرف في لوحة "عام سعيد 2019" في سماء العاصمة إيذاناً بدخول العام الجديد.



وقد شهدت دولة الإمارات أجواء احتفالية بقدوم العام الميلادي الجديد، شملت موسيقى حية وعروضاً شعبية واستعراضات باهرة شملت الألعاب النارية زينت سماء الإمارات.


وتبارت المعالم السياحية والفنادق في تزيين واجهاتها بالأضواء، وشهد بعضها ألعاباً نارية ترافقت مع موسيقى بديعة أخذت بألباب ومشاعر متابعيها من العوائل والأسر والأفراد.


وحازت كثير من عروض تلك المواقع بالإمارات إعجاب جمهور المحتفلين بالعام الجديد، ومنها جامع الشيخ زايد الكبير، وقصر الإمارات في أبوظبي، وبرج خليفة في دبي، وواجهة المجاز المائية، وجزيرة النور في الشارقة.


وشهدت الشوارع الرئيسة المؤدية للفعاليات مظاهر احتفالية، وسط انسيابية في الحركة المرورية للسيارات، مع تواجد أمني مكثف لتأمين فعاليات الاحتفال بالعام الجديد.




كلمات متعلقة

أبوظبي, تدخل, غينيس, بلوحة, بانورامية, في, رأس, السنة,

تابعونــا

واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 2019-01-01 | 10:01:35

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب أدلى بآلاف التصريحات...

إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات في مانشستر إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات في مانشستر 2019-01-01 | 08:22:24

أصيب ثلاثة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، في حادث طعن بسكين في محطة فيكتوريا للقطارات...

القوات الأمريكية تبدأ انسحابها من سوريا القوات الأمريكية تبدأ انسحابها من سوريا 2019-01-01 | 08:21:19

قالت وسائل اعلام دولية، إن الدفعة الأولى من القوات الأميركية المنسحبة من سوريا...

العالم يستقبل العام الميلادي الجديد 2019...صور العالم يستقبل العام الميلادي الجديد 2019...صور 0000-00-00 | 00:00:00

احتفلت دول العالم الليلة باستقبال العام الجديد 2019، فيما انطلقت الاحتفالات في عدة...

في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا 2018-12-31 | 15:39:32

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن عام 2018 شهد أدنى حصيلة سنوية لضحايا...

خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني 2018-12-31 | 14:00:48

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال استقباله الأمين العام لـ"حركة...

أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018 أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018 2018-12-31 | 11:50:09

استعرضت رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني علا عوض، أوضاع الفلسطينيين نهاية عام 2018،...

قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا 2018-12-31 | 11:34:37

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقد 79 آخرون، الاثنين، في انفجار للغاز هز مبنى سكنيا في...

الولايات المتحدة تخرج رسميا من اليونيسكو الولايات المتحدة تخرج رسميا من اليونيسكو 2018-12-31 | 11:16:19

يدخل قرار واشنطن، الذي أعلنت عنه في أكتوبر العام الماضي، حيز التنفيذ اليوم...

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا 2018-12-31 | 10:21:20

قضى 68 شخصا، اليوم الاثنين، في العاصفة التي ضربت وسط الفيليبين الأسبوع الماضي،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اخلاء مدرسة طمرة اصابات استنشاق دخان دون اصابات ابن خلدون شاب مدينة قرية الناصرة اكسال تعرض الطعن حادث شرطة متوسطة طفيفة مستشفى وليد ياسن طمرة قتل اتهام زوجته امنة ياسين مدينة شرطة لائحة دعاء ابو شرخ معتقل اعتقال مشتبه ضلوع جريمة قتل اللد الشرطة امام اعين اطفالهامفترق بيت ريمون كفر كنا دهس شاب تعرض حادث اصابة حرجة خطيرة مصرع محمد زريقي اغلاق مطار ايلات غبار اجواء الطقس طيران طائرة الرؤية المحدودة اتهام قاصر ابو سنان طعن شرطي حرس حدود فسوطة محطة مركزية نهاريا كمال ذياب سائق شاحنة حيفا حادث طرق مروع مفرق الفريديس سياقة تحت تأثير المخدرات هروين اجتياز مفرق اشارة حمرا ضحايا يافطائرة خفيفة تحطم بين الناعورة دبورية استنفار طواقم اطفاء انقاذ مواد خطيرة انتشار تامر نفار حفل غنائي حيفا بلدية ترفض طلب الوزيرة ميري ريغيف معادية الفنان محمد زريقي تشييع جثمان مثواه الاخير كفر كنا مقتل دهس حادث شاب جثة شاطئ عكا العثور انتشال البحر بث مباشر :بورنموث و مانشستر سيتيصور وفيديو :مصرع شابين من ابو سنان واصابة اخرين في حادث مروع في جنينالبروفيسور
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com