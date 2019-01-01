مبابي, ينزع, صورة, كريستيانو, رونالدو.., ويضع, البديل,

أعاد النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم ونجم نادي باريس سان جرمان، نشر صورة قديمة له على موقع إنستغرام، ولكن هذه المرة تضمنت تغييرا جذريا، إذ أزال منها صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، والذي كان بمثابة"القدوة" لمبابي.

ومن خلال الصورة الجديدة يتضح، أن مبابي، البالغ من العمر 20 عاما، قد قام بإزالة جميع الصور الخاصة بـكريستيانو رونالدو من غرفته ووضع عوضا عنها صورا خاصة به، مع الجوائز والألقاب التي حصل عليها في عام 2018، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.وكان مبابي قد نجح في آخر موسمين في الفوز مع باريس سان جرمان جميع الألقاب المحلية، وحصل مع منتخب فرنسا على لقب بطولة كأس العالم التي أُقيمت في روسيا.وعلى المستوى الفردي، حاز مبابي على جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال، بالإضافة إلى حصوله على جائزة "كوبا" كأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2018 من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.