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مصرع الطفل ليث بسام ابو شلال 5 سنوات من سكان مخيم بلاطة شرق نابلس بطلق ناري طائش



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نابلس - لقي الطفل ليث بسام ابو شلال 5 سنوات من سكان مخيم بلاطة شرقي نابلس مصرعه مساء الاثنين بعد اصابته بعيار ناري امام منزله بالمخيم .


وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان الطفل وصل للمشفى الوطني بحالة حرجة بعد اصابته باصابات بطلق ناري بالصدر ووصفت بالحرجة وبعد وصوله بلحظات اعلن الاطباء عن وفاته 


واضاف ارزيقات ان الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق فيما قررت النيابة التحفظ على الجثة لحين عرضها على الطب الشرعي.




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