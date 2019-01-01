القوات, الأمريكية, تبدأ, انسحابها, من, سوريا,

قالت وسائل اعلام دولية، إن الدفعة الأولى من القوات الأميركية المنسحبة من سوريا "وصلت إلى قاعدة عراقية قرب إقليم كردستان".

وأضافت المصادر إن هذه الدفعة عبارة عن قافلة تضم 120 آلية ضخمة تحمل معدات وشاحنات، وأنها اتخذت من القاعدة "موقعاً مؤقتاً" لها.وشددت على أن هذه القوات المنسحبة من سوريا لن تبقى في العراق، وأنه لا صحة لانتقال أي قوة أميركية من سوريا إلى غرب الأنبار.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ قراراً في 19 كانون الأول/ديسمبر بسحب القوات الأميركية من سوريا، ليعود قبل ساعات ويؤكد أن هذه الانسحاب سيكون بوتيرة بطيئة.