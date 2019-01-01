فيديو:الناصرة, تستقبل, العام, الجديد, بعرض, العاب, نارية,

استقبلت مدينة الناصرة العام الميلادي الجديد 2019 بعرض العاب نارية مميز حيث تجمع الالاف من الناصرة والمنطقة في عدة مناطق وشاهدوا الالعاب النارية عند الساعة 00:00.

وقد انتشرت الشرطة بشكل مكثف من اجل الحفاظ على النظام , حيث تجمع المواطنين في مناطق السالزيان ومنطقة الشارع الالتفافي 77 الذي يطل على مدينة الناصرة.