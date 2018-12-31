ارتفاع, اسعار, الكهرباء, والمياه, مطلع, العام,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:تم التحقيق اليوم في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" اصابة شخص جراء حريق شب...
فجعت مدينة باقة الغربية، مساء اليوم الاثنين، بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة،...
صرح مدير مستشفى العائلةا لمقدسة في مدينة الناصرة الدكتور ابراهيم حربجي . أن...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: شرطيون من حرس الحدود...
لقي حسام ابو رغيس 47 عاما من شفاعمرو مصرعه ظهر اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار...
اصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا الان (الإثنين ٣١/١٢/١٨)، قرارها برفض...
استقبلت نيوزيلندا العام الجديد بالألعاب النارية لتطوي صفحة سنة 2018 مرحبة بـ...
أوقفت الشرطة في لواء الجنوب شابا 19 عاما من سكان احدى العشائر البدوية في النقب...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون العربية...