تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 22:49:15 ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام |  2018-12-31 22:40:46 بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال |  2018-12-31 22:36:56 التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات |  2018-12-31 22:34:53 العالم يحتفل الليلة بالعام الميلادي الجديد 2019 |  2018-12-31 22:22:13 اصابة شاب جراء احتراق سيارة في جت المثلث |  2018-12-31 20:20:13 باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق |  2018-12-31 18:13:34 مدير مستشفى العائلة المقدسة د.ابراهيم حربجي:رفضنا شروط وزارة الصحة لانها تضر بالمستشفيات |  2018-12-31 18:11:46 ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس |  2018-12-31 13:42:14 شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار |  2018-12-31 15:39:32 في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا |  2018-12-31 15:21:35 المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. |  2018-12-31 14:00:48 خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني |  2018-12-31 13:10:32 فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد |  2018-12-31 13:04:49 فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية |  2018-12-31 13:02:00 عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من المقرر ان ترتفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي في البلاد بنسبة 2.9%، في حين ترفع أسعار المياه للمستهلك بنسبة أكثر من 4%.


وذكرت مصادر عبرية ان سعر المتر المكعب من المياه سيبلغ 6.88 شيقل.
ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام




كلمات متعلقة

ارتفاع, اسعار, الكهرباء, والمياه, مطلع, العام,

تابعونــا

التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات 2018-12-31 | 22:36:56

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:تم التحقيق اليوم في...

اصابة شاب جراء احتراق سيارة في جت المثلث اصابة شاب جراء احتراق سيارة في جت المثلث 2018-12-31 | 22:22:13

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" اصابة شخص جراء حريق شب...

باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق 2018-12-31 | 20:20:13

فجعت مدينة باقة الغربية، مساء اليوم الاثنين، بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة،...

مدير مستشفى العائلة المقدسة د.ابراهيم حربجي:رفضنا شروط وزارة الصحة لانها تضر بالمستشفيات مدير مستشفى العائلة المقدسة د.ابراهيم حربجي:رفضنا شروط وزارة الصحة لانها تضر بالمستشفيات 2018-12-31 | 18:13:34

صرح مدير مستشفى العائلةا لمقدسة في مدينة الناصرة الدكتور ابراهيم حربجي . أن...

ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس 2018-12-31 | 18:11:46

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: شرطيون من حرس الحدود...

شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار 2018-12-31 | 13:42:14

لقي حسام ابو رغيس 47 عاما من شفاعمرو مصرعه ظهر اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار...

المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. 2018-12-31 | 15:21:35

اصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا الان (الإثنين ٣١/١٢/١٨)، قرارها برفض...

فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد 2018-12-31 | 13:10:32

استقبلت نيوزيلندا العام الجديد بالألعاب النارية لتطوي صفحة سنة 2018 مرحبة بـ...

فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية 2018-12-31 | 13:04:49

أوقفت الشرطة في لواء الجنوب شابا 19 عاما من سكان احدى العشائر البدوية في النقب...

سلطة الإطفاء والإنقاذ تقدّم محاضرة ارشادية للمسنين في عرابة سلطة الإطفاء والإنقاذ تقدّم محاضرة ارشادية للمسنين في عرابة 2018-12-31 | 12:54:33

بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون العربية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids صبحي حمود متأثرا جراحه قبل عام حادث طرق شرقي بحيرة طبريا جسر أريك دير حنا محمد دحلان فيسبوك وفاة تضارب أنباء القيادي في حجركة فتح زيارة خلال المغربمحمد عساف الناصرة انتظروني يوم مسا ء الجمعة حفل كريسميس ماركت مصرع طفل رضيع دهس عامان سيارة الشرطة اسعاف فشل محاولات انعاش اخلاء ورشة بناء عمال العثور على قذيفة قديمة الشرطة متفجرات خبير منطقة تل ابيبحملة شرطة السير كفر كنا مخالفات مطاردات بوليسية سيارات سائقين فاطمة سرحان تسكن الشارع تنام البلدة القديمة عكا اغرضا فراش نوم أيمن شرقاوي اختفاء اثار البحث مصمص التخنيون حيفا طالب الشاب تمديد اعتقال سائق الشاحنة الحادث الدامي قرب الفريديس مصرع تحت تأثر المخدرات يافا اولجا اينجي نعيم طفلة سكان حيفا سخنين اقصى مسجد الحزب الشيوعي الجبهة مظاهرة شعارات حادث طرق مروع طريق قرب ايلات مصرع اصابة اخرين مستشفى الشرطة الطعن حارس امن القطار الخفيف القدس الفتى القاصر مأمون كنعان طمرة قاضي شرعي انتخاب قضاة المحامي قضاة شرعيين جدد 7قاعات ام الفحم مراقبة ضد اهالي المدينة نسا ء فتيات تصوير كاميرات شرطة جريمة قتل سهرة حناء سلطة اطفاء فعاليات خاصة طلاب اهالي قرية المغار المنطقة الشمالية عمل شرح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com