ارتفاع, اسعار, الكهرباء, والمياه, مطلع, العام,

وذكرت مصادر عبرية ان سعر المتر المكعب من المياه سيبلغ 6.88 شيقل.

من المقرر ان ترتفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي في البلاد بنسبة 2.9%، في حين ترفع أسعار المياه للمستهلك بنسبة أكثر من 4%.

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