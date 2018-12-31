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بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم يخف جيانلويجي بوفون، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، تمنيه اللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

ورغم تواجده في يوفنتوس على مدار 17 عامًا، إلا أن رحيل بوفون الصيف الماضي إلى باريس، حرمه من مزاملة رونالدو، الذي انضم للفريق في نفس الميركاتو.
وأبرزت صحيفة "إكسبريس" البريطانية تصريحات بوفون، الذي أشار إلى مجاورته لعدد هائل من أبطال كرة القدم، مضيفًا: "أردت اللعب إلى جوارهم جميعًا، ورونالدو أحدهم".
وأضاف أن فريقه الحالي، يضم بعض النجوم من هذا الطراز، لاسيما كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.
ونفى بوفون انتقاله للنادي الباريسي بسبب الأموال، حيث قال: "الأموال مهمة حيث تجعلك تعيش بطريقة جيدة، وقد حصلت عليها من قبل، ولست من يُشترى بالمال".
يذكر أن رونالدو انضم إلى اليوفي الصيف الماضي، بعدما وضع حدًا لمسيرة امتدت 9 سنوات مع ريال مدريد الإسباني.
بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال




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