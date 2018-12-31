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التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:تم التحقيق اليوم في وحدة التحقيق المركزية مع افراد سلطة السجون في وحدة لاهاف 433 مع ضابط سجان بشبهة التحرش الجنسي بسجانات.

مع نهاية التحقيق معه تم إطلاق سراحة بقيود مشروطة.
التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات




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