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العالم يحتفل الليلة بالعام الميلادي الجديد 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحتفل دول العالم الليلة باستقبال العام الجديد 2019، فيما انطلقت الاحتفالات في عدة دول بوقت سابق. وسط إجراءات امنية مشددة بسبب التهديدات الإرهابية. وتجرى فى تايمز سكوير، العديد من العروض الضوئية والموسيقية، وتعتبر أفضل تلك اللحظات هو اسقاط كرة قدم كبيرة من على سارية العالم فوق مبنى تايمز سكوير الشهير.


واحتفلت مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد 2019، بعروض مبهرة من الألعاب النارية عند أبرز معالمها مثل دار الأوبرا وجسر الميناء.

واحتفلت هونغ كونغ بقدوم العام الجديد 2019، بسلسلة عروض ألعاب نارية، شاهدها نحو 300 ألف متفرج. وجرت احتفالات هونغ كونغ في منطقة ميناء فيكتوريا الذي يقع بين جزيرة هونغ كونغ وشبه جزيرة كولون المجاورة.

وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة، فى ليلة رأس السنة 2019، إلى تحطيم الرقم القياسية لعروض الألعاب النارية التى ستنظمها فى احتفالات رأس السنة بمهرجان زايد التراثي الذي سيقام بأبو ظبي، بالإضافة الى العروض التي ستقام في برج خليفة.

وكانت دولة ساموا الواقعة في جنوبي المحيط الهادئ، أول بلد في العالم يودع عام 2018 ويستقبل 2019.




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