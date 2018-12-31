اصابة, شاب, جراء, احتراق, سيارة, في, جت, المثلث,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" اصابة شخص جراء حريق شب في سياره ببلدة جث بالمثلث وطواقم اطفاء وانقاذ تعمل على اخماد الحريق بعد نقل المصاب الى المشفى .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.

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