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اصابة شاب جراء احتراق سيارة في جت المثلث



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" اصابة شخص جراء حريق شب في سياره ببلدة جث بالمثلث وطواقم اطفاء وانقاذ تعمل على اخماد الحريق بعد نقل المصاب الى المشفى .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.





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