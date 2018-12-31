باقة, الغربية, تقجع, بوفاة, الشاب, ساهر, احمد, عثامنة, متأثرا, بجراحه, البالغة, اثر, حادث, طرق,

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من المقرر ان ترتفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي في البلاد بنسبة 2.9%، في حين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:تم التحقيق اليوم في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" اصابة شخص جراء حريق شب...
صرح مدير مستشفى العائلةا لمقدسة في مدينة الناصرة الدكتور ابراهيم حربجي . أن...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: شرطيون من حرس الحدود...
لقي حسام ابو رغيس 47 عاما من شفاعمرو مصرعه ظهر اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار...
اصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا الان (الإثنين ٣١/١٢/١٨)، قرارها برفض...
استقبلت نيوزيلندا العام الجديد بالألعاب النارية لتطوي صفحة سنة 2018 مرحبة بـ...
أوقفت الشرطة في لواء الجنوب شابا 19 عاما من سكان احدى العشائر البدوية في النقب...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون العربية...