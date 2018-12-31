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باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق



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فجعت مدينة باقة الغربية، مساء اليوم  الاثنين، بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة، متأثرا بجراحه البالغة التي تعرض لها اثر حادث طرق اصيب به قبل حوالي شهر. وكان المرحوم قد رقد في المستشفى للعلاج، الا ان جميع المحاولات لانقاذ حياته باءت بالغشل ليتم اعلان وفاته

باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق




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