مدير, مستشفى, العائلة, المقدسة, د.ابراهيم, حربجي:رفضنا, شروط, وزارة, الصحة, لانها, تضر, بالمستشفيات,

صرح مدير مستشفى العائلةا لمقدسة في مدينة الناصرة الدكتور ابراهيم حربجي . أن المستشفى رفض الخضوع لشروط تعجيزية وسيواصل تدبير أموره وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .





مستشفى الناصرة الانجليزي:"إنجاز تاريخيّ"

وقال حربجي تعقيباً على تحويل اموال من وزارة الصحة الى مستشفى الناصرة الانجليزي:"جميع المستشفيات في البلاد تعاني من أوضاع مالية سيئة، وهي مشكلة معروفة للجميع، وهناك من نجح بتدبير أموره،هناك مستشفيات كانت على وشك أن تغلق ابوابها، لكن تم العمل على خطة اشفاء واتفاق يضمن لها الاستمرار في تقديم العلاج للمرضى".وأردف الدكتور حربجي:" تم التوجه من قبل مستشفيات الناصرة مرات عديدة لوزارة الصحة للحصول على دعم ، كان الرد بوعودات، دون تنفيذ. هذه المرة وعبر لجنة خاصة كان فيها مستشفى الناصرة - الانجليزي والفرنسي، وفي اليوم التالي تحدث معي النائب الدكتور أحمد الطيبي حول ما يحتاجه مستشفى العائلة المقدسة – النمساوي، وقد صرح النائب الطيبي أنه تم تخصيص مبلغ 30 مليون شيكل لدعم المستشفيات الثلاثة، لكننا فوجئنا بأنه تم تخصيص 28 مليون شيكل منها للمستشفى الانجليزي لأنه في ضائقة مالية خانقة، تعيق القيام بأعماله وخدماته تجاه المرضى، فعرضوا علينا ما يسمى اختبار الدعم، وهو مؤلف من عشر صفحات، وفيه شروط كثيرة ومعقدة وتعجيزية، وقد عارضناها نحن والمستشفى الفرنسي، أي ما أرادوا صنعه أننا نوفر لكم الدعم، لكن بشرط أن نعيّن مراقب حسابات ومحاسب مرافق، وعدم زيادة دخل المستشفى وتقليص خدمات وتقليص أجور الأطباء، علما أن الأطباء لدينا لا يحصلون على أجور عالية، بعكس باقي المستشفيات، واذا قلّصنا أجورهم لدينا، فانهم سيتركوننا". وأوضح أن هذا الاتفاق يمنع بناء مباني جديدة واجراء ترميمات ومشاريع وأقسام طبية نرى أنها هامة وحيوية. ولذلك فضّلنا أن ندبّر أمورنا لوحدنا بالتعاون مع الطاقم الطبي وادارة المستشفى، بهدف مواصلة تقديم أفضل الخدمات، دون الموافقة على شروط صعبة وتضر بنا، وهو أشبه بمن يريد أن يأخذ المستشفى منا، فرفضنا لأننا نملك القدرات لادارة المستشفى كما يجب، فنحن بحاجة الى دعم وليس غيره".كما وأكد الدكتور ابراهيم حربجي على أنه سعيد لتقديم المساعدة للمستشفى الانجليزي، ويبارك كل دعم لمستشفيات الناصرة، لكنه في نفس الوقت بعث برسالة للنائب أحمد الطيبي، الذي وعد بمحاولة توفير حل في الوقت القريب، وسط تأكيدنا على أهمية عدم الخضوع لأي شروط تعجيزية، ونعده أول مسمار في نعش مؤسساتنا".كما قال حربجي.وكان قد وصل بيان من مستشفى الناصرة الانجليزي:"بعد نضال شاق ومتواصل لإدارة مستشفى النّاصرة- الإنجليزي وبدعم كامل من لجان الأطبّاء والعمّال، لمدة ما يقارب العامين، لتحصيل حقوقه من الميزانيّات؛ ومن خلال الجهود الكبيرة مقابل وزير الصّحة، مدير عام الوزارة وكبار موظّفيه، وزير الماليّة، نائبه وكبار موظّفيه؛ وبدعم كامل ومستمر من أعضاء كنيست من أطر سياسيّة مختلفة ومن رئيس بلديّة الناصرة، الّذين آمنوا جميعا بصدق وعدل مطالبنا؛ تم التوصّل لاتّفاق تاريخيّ هو الأوّل من نوعه، يقضي بتحويل مبلغ 28 مليون شيكل حتى نهاية عام 2019 لصالح مستشفى النّاصرة- الإنجليزي. سيساهم هذا المبلغ بتمكين المستشفى من الاستمرار بتقديم الخدمات الصحيّة الجارية التي تمّ إضافتها، توسيعها أو تحديثها خلال العام 2018 كتشغيل وحدة القسطرة 24/7، التحضير لوحدة السكتة الدماغيّة، إعادة تشغيل وحدة المسالك البولية وقسم جراحة الأطفال وغيرها.جدير بالذكر أن مستشفى النّاصرة هو مستشفى أهلي إقليمي عام، يقدّم خدماته بحسب قانون التأمين الصحيّ الرسميّ ويخضع لذات المعايير والمتطلّبات من قبل وزارة الصحّة والتي تخضع لها المستشفيات الحكوميّة؛ إلا أنّه لم يتلقّ أي دعم حكوميّ يذكر منذ قيام الدولة. رغم ذلك فإنّ المستشفى قد صمد نتيجة لتفاني وعطاء طواقمه الذين يقبلون بظروف عمل أصعب من باقي مستشفيات البلاد، دون التنازل عن المستويات المهنيّة والإنسانيّة الرفيعة. وعليه، يُعتبر هذا الاتفاق إنجازًا تاريخيًا يؤكد أنّ مستشفى النّاصرة لا يقل أهميّة، مهنيّة، خدمة أو عطاء عن أي مستشفى ممّن يحظون بدعم الحكومة، ويؤكد حقّه بالدعم الماديّ من الوزارات مقابل الخدمات التي يقدمها للمواطنين.تشكّل هذه السّابقة الخطوة الأولى من برنامج عمل إدارة المستشفى للسنوات القادمة، والّذي يهدف إلى سد النقص في المنطقة في عدة خدمات صحيّة ضروريّة؛ ممّا يحتّم تجنيد موارد ومدخولات إضافيّة عن طريق الدعم الحكومي والمجتمعي.عائلة مستشفى النّاصرة- الإنجليزي تقدم جزيل الشكر لكل من ساهم بتحقيق هذا الإنجاز. إنّ وصولنا لهذا الإنجاز لم يكن ممكنا لولا التواصل مع أعضاء كنيست ودعمهم الدائم على مدار عامين، ونخصّ بالذكر النائب الدكتور أحمد الطّيبي، عضو لجنة الماليّة، الذي جنّد علاقاته المتميّزة مع الرابي موشيه جافني رئيس لجنة الماليّة؛ النائب الدكتور أكرم حسّون الذي جنّد علاقاته مع وزير الماليّة ورئيس لجنة الصّحة في الكنيست؛ النائب مراقب الحسابات عيساوي فريج الذي جنّد أعضاء حزبه في لجنة الماليّة وعلاقاته في وزارتي الصّحة والماليّة؛ والنائب الدكتور يوسف جبارين الذي جنّد اصدقاءه من أعضاء الكنيست وعلاقاته في الوزارات المختلفة. بفضلهم جميعا تمكّنا من تحصيل حقّنا، الأمر الذي يشكّل إنجازا وطنيًا، مجتمعيًا وصحيًا بامتياز.