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ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: شرطيون من حرس الحدود قاموا بتوقيف قاصر  يبلغ من العمر 12 عام في شرقي اورشليم القدس, بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة.

 القاصر احيل الى التحقيق في مركز الشرطة بمرافقة والده.
ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس




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