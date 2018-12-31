ايقاف, قاصر, بشبهة, القاء, الجارة, على, افراد, الشرطة, شرقي, القدس,

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صرح مدير مستشفى العائلةا لمقدسة في مدينة الناصرة الدكتور ابراهيم حربجي . أن...
لقي حسام ابو رغيس 47 عاما من شفاعمرو مصرعه ظهر اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار...
اصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا الان (الإثنين ٣١/١٢/١٨)، قرارها برفض...
استقبلت نيوزيلندا العام الجديد بالألعاب النارية لتطوي صفحة سنة 2018 مرحبة بـ...
أوقفت الشرطة في لواء الجنوب شابا 19 عاما من سكان احدى العشائر البدوية في النقب...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون العربية...
يعاد صباح اليوم فتح جميع المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية لنقل المنتجات...
لقي 315 شخصًا في البلاد مصرعهم في حوادث الطرق خلال العام 2018، مقارنة ب 362 في العام 2017،...
نشرت الشرطة اليوم الاثنين تحذيرا وارشادات للمواطنين عامة عشية احتفالات رأس...
كشف تحقيق موسع أجريته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أن الجيش الاسرائيلي...