ايقاف, قاصر, بشبهة, القاء, الجارة, على, افراد, الشرطة, شرقي, القدس,

القاصر احيل الى التحقيق في مركز الشرطة بمرافقة والده.

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: شرطيون من حرس الحدود قاموا بتوقيف قاصر يبلغ من العمر 12 عام في شرقي اورشليم القدس, بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة.

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