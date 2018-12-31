اللاعب, علي, خطيب, يوقع, في, مكابي, الاخاء, الناصرة,

وقع فريق الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة مع اللاعب الشفاعمري علي خطيب .يشار الى ان علي خطيب افتتح الموسم في هبوعيل الخضيرة من الدرجة العليا بعد ان صعد معه الموسم الماضي.الاخاء الناصرة ما زال يبحث عن مدرب للفريق بعد استقالة المدرب نجوان غريب وهناك عدة اسماء مطروحة منها طال بنين وحاييم سيلفاس ، يتولى تدريب الفريق المدرب المحلي وسام خليلية الذي حقق نتائج ممتازة منها الفوز على نس تسيونا وتعادل امام هبوعيل اكسال.