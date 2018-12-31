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في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا



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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن عام 2018 شهد أدنى حصيلة سنوية لضحايا الحرب في سوريا منذ اندلاعها قبل نحو 8 سنوات، وذلك بمقتل حوالي 20 ألف شخص.



ووثق المرصد السوري مقتل 19 ألفا و666 شخصا في سوريا في عام 2018، بينهم 6349 مدنيا.


وأوضح المرصد أن حصيلة الضحايا شملت 1437 طفلا، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.


وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن: "إنها أدنى حصيلة سنوية للقتلى منذ بداية الأحداث في سوريا"، في منتصف مارس من عام 2011.


وفي عام 2017 قتل أكثر من 33 ألف شخص، فيما سجل عام 2014 أعلى حصيلة سنوية بمقتل أكثر من 76 ألف شخص.


وفي 2014، كان النزاع السوري في أوجه، وكانت الفصائل المعارضة تسيطر على مناطق واسعة من البلاد أبرزها الغوطة الشرقية قرب العاصمة والقسم الشرقي من مدينة حلب، فضلا عن مساحات واسعة في محافظات درعا وحمص وغيرها.




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