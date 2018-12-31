المحكمة, تقبل, ادعاءات, المحاميان, عماد, وجلال, دكور, وترفض, استئناف, الانتخابات, بكفر, مندا.,

اصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا الان (الإثنين ٣١/١٢/١٨)، قرارها برفض الادعاءات والاستئناف الذي تقدم به المحامي چلعاد شير.المحكمة قررت انها تقبل كل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور باسم رئيس المجلس السيد مؤنس عبد الحليم وترفض استنادا على المرافعات وجميع ادعاءات المحاميان دكور.

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