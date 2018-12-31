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خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال استقباله الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين، زياد النخالة، اليوم الاثنين، إن فلسطين ستحقق نصرا في المستقبل القريب.



وذكرت وكالة "مهر" عن خامنئي قوله اليوم الاثنين، إن "الانتصار الرئيسي هو أن الكيان الصهيوني، الذي فشلت الجيوش العربية في دحره، قد تم إركاعه من قبل الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة".


وأوضح خامنئي أن إسرائيل طلب الهدنة في حربين سابقتين مع فصائل المقاومة بعد 22 يوما و 8 أيام، طلب الهدنة في آخر مواجهة بعد 48 ساعة"، مشيدا "بمقاومة وكفاح حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين".




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