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كوكب غامض يصبح أبعد عالم تستكشفه ناسا يوم رأس السنة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تخطط ناسا لاستكشاف أبعد الأجسام المكتشفة من قبل البشر في وقت مبكر من يوم رأس السنة الجديدة، مع اعتراف العلماء بعدم امتلاكهم "أي فكرة" عما سيجدونه.



ويقع "ألتيما ثولي"، وهو كوكب قزم غامض يقع على بعد 5 مليارات ميل من الأرض، على حافة النظام الشمسي في منطقة تعرف باسم حزام كويبر.


وسيلتقط مسبار روبوتي اسمه "نيو هوريزون"، صورا للجسم البعيد في محاولة لفهم العوالم الصغيرة، التي تسيطر على الحدود الخارجية لنظامنا الشمسي. وستحلق المركبة على بعد 2200 ميل من "ألتيما"، دون معرفة العلماء بالأسرار التي يمكن أن تخبئها الصخرة الفضائية الغامضة.


وقال الدكتور، آلان ستيرن، الباحث الرئيس في البعثة: "ما الذي سيكشفه ألتيما؟ لا أحد يعرف. بالنسبة لي، هذا هو الأمر الأكثر إثارة".




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