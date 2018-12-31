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فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استقبلت نيوزيلندا العام الجديد بالألعاب النارية لتطوي صفحة سنة 2018 مرحبة بـ 2019.



وأعلنت كبرى مدن أستراليا أنها ستطلق هذه السنة أكبر ألعاب نارية يشهدها خليج سيدني. وتحدثت عن كمية قياسية من الأسهم النارية وألوان ومؤثرات غير مسبوقة ستضيء لمدة 12 دقيقة سماء المدينة أمام مليون ونصف مليون مشاهد متوقعين.


وقال رئيس بلدية سيدني كلوفر مور "إنني واثق أننا سنستمتع بمنظر خليجنا مضاء بشكل لم يسبق له مثيل".


وبما أن الأمم المتحدة أعلنت 2019 سنة للغات السكان الأصليين، سيشهد خليج سيدني عروضا تحتفي بثقافات السكان الأصليين، بما في ذلك لوحات من الأضواء على أعمدة جسر سيدني الشهير.


أما في هونغ كونغ فيتوقع حضور حوالى 300 ألف شخص إلى مرفأ فيكتوريا ليتابعوا الألعاب النارية التي ستستمر 10 دقائق وتطلق من 5 مواقع.




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