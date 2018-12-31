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فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أوقفت الشرطة في لواء الجنوب شابا 19 عاما من سكان احدى العشائر البدوية في النقب بشبهة نقل 7 مواطنين فلسطينيين لا يحملون تصاريح عمل واقامة , داخل سيارة .


وافيد ان الشرطة فوجئت بتواجد 7 اشخاص فلسطينيين داخل السيارة منهم اثنان داخل الصندوق الخلفي .


وتم توقيف السائق واقتياده للتحقيق .




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