فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية

وافيد ان الشرطة فوجئت بتواجد 7 اشخاص فلسطينيين داخل السيارة منهم اثنان داخل الصندوق الخلفي .وتم توقيف السائق واقتياده للتحقيق .

أوقفت الشرطة في لواء الجنوب شابا 19 عاما من سكان احدى العشائر البدوية في النقب بشبهة نقل 7 مواطنين فلسطينيين لا يحملون تصاريح عمل واقامة , داخل سيارة .

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