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ال سويطي واقرباؤهم وانسباؤهم في ابو سنان والخارج ينعون بمزيد من الحزن والاسى...
إنتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) عن عمر يناهز 79 عامًا،...
انتقل الى رحمة الله تعالى في البعينة نجيدات، صباح اليوم الاثنين، جميل خليل حمودة...
انتقل الى رحمتة تعالى المرحوم الحاج حمد حسين غالية صباح اليوم الاثنين...
انتقل الى رحمة الله تعالى بمدينة طمرة صباح اليوم محمد غازي عواد عن عمر ناهر ال 50...
فجعت قرية ترشيحا بوفاة المأسوف على شبابه ايهاب برهم (23 سنة) بعد معاناة من مرض...
انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة الليلة محمود يوسف سليمان ابراهيم كناعنه ابو...
انتقل إلى رحمة الله تعالى من قرية سولم، الحاج عبد الرحمن عبد الله زين زعبي (أبو...
انتقل الى رحمته تعالى طيب الذكر صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) عن عمر...
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