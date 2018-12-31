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عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية"



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سم الله الرحمن الرحيم 


انتقل الى رحمة الله تعالى الاستاذ المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" من قرية عارة عن عمر يناهز ال 78 عاما .


تشييع الجنازة يوم غد السبت 29.12.2018 بعد صلاة العصر مباشرة من مسجد عارة القديم الى مثواه الاخير  .

انا لله وانا اليه راجعون




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