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سلطة الإطفاء والإنقاذ تقدّم محاضرة ارشادية للمسنين في عرابة



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بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون العربية والناطق الرسمي للإعلام العربي – استمرارًا لاتفاق التعاون بين سلطة الإطفاء والإنقاذ وبلدية عرابة، وبتوجيهات من قائد السلطة الجنرال ديدي سيمحي وبالتنسيق مع رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار خلال الجلسة الأخيرة التي عقد بين الطرفين في بلدية عرابة، قدّمت سلطة الإطفاء والإنقاذ محاضرة ارشاد وتوعية لجمهور المسنين في بيت المسن بمدينة عرابة، قدّمها نائب محطة الجليل المركزي الضابط كامل شوفانية، ورافقته مديرة مكتب الناطق الرسمي للإعلام العربي ومساعدته مرام عواودة.



في البداية رحّب مسؤول الجيل الذهبي في بلدية عرابة أمين عاصلة بالضيفين واستقبلهما مع المسنين، معربين عن شكرهم لسلطة الإطفاء والإنقاذ على هذه الخطوة. وبعدها قدّم الضابط شوفانية محاضرة تضمّنت أبرز توصيات سلطة الاطفاء والإنقاذ فيما يتعلق بالوقاية من النار والحرائق، وتوجيهات حول كيفية التصرف لدى اندلاع حريق، كما أجاب شوفانية عن استفسارات وتساؤلات المسنين. وفي الختام قامت عواودة بتوزيع مناشير ارشادية وهدية رمزية للمسنين مقدّمة من سلطة الإطفاء والإنقاذ. 

مؤكدة على استمرار فعاليات ونشاطات السلطة في مختلف البلدات والمدن العربية من أجل رفع الوعي ونشر الارشاد من اجل حماية الحياة والممتلكات. 


يذكر أنّ هذه الفعالية تأتي كخطوة أولى من ضمن الخطوات والمشاريع التي تمّ الاتفاق عليها ما بين سلطة الاطفاء والإنقاذ وبلدية عرابة، الى جانب مشروع إقامة وبناء محطة إطفاء في المدينة والتي سيبدأ العمل بها قريبًا.




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