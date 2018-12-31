أحلام, تسافر, إلى, السعودية, على, متن, طائرتها, الخاصة.., فيديو,

سافرت الفنانة الإماراتية أحلام إلى المملكة العربية السعودية، على متن طائرتها الخاصة، استعدادا لإحياء أكثر من حفل غنائي هناك.

الفنانة الإماراتية نشرت مقطع فيديو على حسابها على “سناب شات”، استعرضت خلاله طائرتها الخاصة من الداخل، وظهرت أحلام بإطلالة كاجوال وحملت حقيبة فخمة من “هيرميس”.وفور وصول أحلام إلى السعودية تم استقبالها بحفاوة شديدة، كما التقت بفنان العرب الفنان محمد عبده، والذي استقبلها بحفاوة بالغة، وعبرت الفنانة الإماراتية عن سعادتها الشديدة بوصولها للسعودية وتحديداً خلال هذه الفترة.وكانت قد انتشرت مؤخرا الكثير من الأنباء حول إلغاء حفلات أحلام في السعودية بسبب الدعوة لمقاطعتها نظرا لموقفها الرافض لقيادة المرأة والذي أكدته في عدة تغريدات منذ سنوات، قبل أن تتراجع عن موقفها وتدعم القرار بعد إصدار مرسوم ملكي تاريخي بإتاحة الفرصة للنساء باستخراج رخص قيادة.ونفت الفنانة الإماراتية كل ما تردد عن إلغاء حفلاتها، مؤكدة أنها ستقيم 6 حفلات في السعودية، إلا أنه لم يتم تحديد مواعيدها بعد لعدم اختيار المدن التي ستغني بها.