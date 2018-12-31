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صفقة مودريتش تعود للواجهة.. وإنتر ميلانو يعترف



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عاد الحديث مرة أخرى عن انتقال نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم، إلى الدوري الإيطالي، بعدما كشف نادي إنتر ميلانو، عن حقيقة شائعات مفاوضاته مع اللاعب للحصول على توقيعه، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.



ونقل موقع "آس" الإسباني تصريحات، الأحد، عن المدير الرياضي لإنتر، بييرو أوسيلو، كشف خلالها أن فريقه كان يسعى للتعاقد مع النجم الكرواتي خلال الصيف الماضي، لكن النادي لم يتقدم بعرض رسمي إلى إدارة نادي ريال مدريد، أو للاعب نفسه.


وقال أوسيلو: "التعاقد مع لوكا مودريتش كان حلما كبيرا بالنسبة لنا (..) وقد طرحه بعض الوكلاء علينا، لكننا رأينا أن هناك صعوبة كبيرة في ضمه".


وأوضح أوسيلو، حسب "آس": أسباب عدم التقدم بعرض رسمي لضم اللاعب قائلا: توصلنا إلى أن ريال مدريد لن يفرط في اللاعب بعد بيع رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، كما كنا على ثقة بأننا لن نستطيع توفير السيولة المادية المطلوبة من أجل توفير قيمة الصفقة".


وكشف أن وكلاء عرضوا ضم مودريتش بدعوى رغبته في الرحيل عن الريال"، و"في البداية أصابتنا الدهشة من هذا العرض، لكننا لم نفاوض الريال بشكل رسمي".




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