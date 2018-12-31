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اعادة فتح المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية



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 يعاد صباح اليوم فتح جميع المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية لنقل المنتجات الطازجة مثل الخضار والفواكه.


 وقد أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية مساء امس عودة العمل بإصدار تصاريح الاستيراد لهذه المنتجات وبنفس آليات العمل دون تغيير.كما الغت القيود التي فرضتها على التجارة بالحملان.




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