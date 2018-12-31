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أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 استعرضت رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني علا عوض، أوضاع الفلسطينيين نهاية عام 2018، عشية رأس السنة الجديدة 2019.



أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018


وبلغ عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم حوالي 13.05 مليون فلسطيني؛ 4.91 مليون فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.57 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 5.85 مليون في الدول العربية، ونحو 717 ألف في الدول الأجنبية.


أكثر من ثلث السكان يقيمون في قطاع غزة


قدر عدد السكان في دولة فلسطين بحوالي 4.915 مليون فردا؛ حوالي 2.954 مليون في الضفة الغربية و1.961 مليون في قطاع غزة، وبلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 42% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع 26% في الضفة الغربية و66% في قطاع غزة.


انخفاض في معدلات الخصوبة خلال السنوات الأخيرة


وانخفض معدل الخصوبة الكلي خلال الفترة (2011-2013) إلى 4.1 مولودا، مقارنة مع 5.9 مولودا عام 1999؛ 3.7 مولودا في الضفة الغربية و4.5 مولودا في قطاع غزة.


انخفاض في متوسط حجم الأسرة


انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.1 فرداً عام 2017 (مقارنة مع 6.1 فردا عام 2000)؛ بواقع 4.8 فردا في الضفة الغربية و5.6 فردا في قطاع غزة.


معدلات المواليد والوفيات الخام تتجه نحو الانخفاض


بلغ معدل المواليد الخام في العام 2018 في فلسطين 30.5 مولودا لكل 1000 من السكان؛ 28.0 مولودا في الضفة الغربية و34.4 مولودا في قطاع غزة، كما بلغ معدل الوفيات الخام في العام 2018 في فلسطين 3.8 حالة وفاة لكل 1000 من السكان؛ 4.0 في الضفة الغربية و3.5 في قطاع غزة.


معدلات خصوبة عالية بين الفلسطينيين في الأردن مقارنة بالفلسطينيين في سوريا ولبنان


بلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية المقيمة في الأردن 3.3 مولودا للعام 2010 مقابل 2.5 مولودا في سوريا للعام 2010، في حين بلغ المعدل 2.8 مولوداً  في لبنان للعام 2011.


المجتمع الفلسطيني في أراضي 1948 مجتمع فتي


بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في أراضي 1948 حوالي 1.568 مليون فلسطيني نهاية العام 2018، وبلغت نسبة الأفراد دون الثامنة عشرة من العمر نهاية عام 2017 للذكور 40% وللإناث 39% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الأفراد الذين أعمارهم (65 سنة فأكثر) للذكور 4% وللإناث 5%.


معدل نمو السكان للفلسطينيين أعلى من معدل النمو للسكان اليهود في فلسطين التاريخية


بلغ معدل النمو السكاني للفلسطينيين في دولة فلسطين نحو 2.5% للعام 2018، وبلغ معدل النمو للسكان الفلسطينيين في أراضي 1948 نحو 2.3% للعام 2017، في حين بلغ هذا المعدل لليهود نحو 1.7% في فلسطين التاريخية للعام 2017.




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