فستان, نجوى, كرم, في, كليب, “الليلة, ليلتنا”.., خمنوا, كم, ثمنه, ؟,

الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ هي واحدة من أكثر الفنانات تألقا، فتحاول قدر إمكانها أن لا تقع ضحية الموضة، فتلجأ إلى الفساتين والألبسة التي تليق بها وتعكس شخصيتها المرحة الفرحة والقوية.

مؤخرا ظهرت كرم في فيديو كليب أغنيتها الجديدة “الليلة ليلتنا” بفستان يبلغ ثمنه حوالى 2،875.00 ريال سعودي، ما يعادل الـ 800 دولار أميركي، وقد تميّز بالـ “أوف شولدير”.يذكر أن الأغنية من من كلماتها، وألحان سهيل فارس، وتوزيع طارق عاكف، والفيديو من إخراج ابن شقيقها كرم نقولا كرم. أما نسبة مشاهدة الكليب فقد اقتربت من الـ 3 مليون مشاهدة.