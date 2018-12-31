قتلى, وعشرات, المفقودين, بانفجار, بناية, في, روسيا,

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وفقد 79 آخرون، الاثنين، في انفجار للغاز هز مبنى سكنيا في مدينة ماغنيتوغورسك، الواقعة في منطقة الأورال الروسية.

وقال أوليغ كليموف، حاكم منطقة شيليابينسك حيث تقع المدينة الصناعية، إنه "تم انتشال ثلاثة أشخاص أحياء من تحت الأنقاض، بينما قتل ثلاثة أشخاص آخرين". وأضاف أن "مصير 79 شخصا آخرين غير معروف"، موضحا أن الشرطة تعمل لمعرفة أماكنهم.وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الطوارئ أن أضرارا لحقت بـ48 شقة وإن 110 أشخاص كانوا يقطنون هذا العقار، مضيفة "تم إجلاء 16 شخصا".