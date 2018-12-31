واقعة, بشعة.., أسد, يهرب, ويفترس, شابة, حتى, الموت,

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كشفت تقارير إخبارية عديدة، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب”، يستعد لطرح...
تعمل "سوني" على إنتاج جيل جديد من أجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد الخاصة بكاميرات...
كشف تقرير صادم، نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اغتصاب طبيب أسترالي متقاعد...
قال مصدر مطلع إن أبل ستبدأ تجميع هواتفها آيفون الأعلى سعرا في الهند من خلال الوحدة...
ستولد أول قطة مستنسخة في الصين في مارس/آذار 2019. وستجري التجربة شركة بكين...
أمرت سلطات التحقيق في مصر بحبس شاب 4 أيام، بعدما قتل شابا آخر بسبب خلاف حول نصف...
وضع خبراء شركة سياحة "Biblio Globus"، قائمة بأكثر الوجهات السياحية شيوعا بين المدن...
أكد وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، أن بلاده ستقدم طلبا تسجيل لليونيسكو...
تتأثر عدد من دول بلاد الشام بمنخفض جوي يصاحبه هطول أمطار غزيرة، مع تساقط حبات...
قضت محكمة مصرية اليوم بحبس سيدة لتحرشها بقرد في أحد محلات بيع الحيوانات في مدينة...