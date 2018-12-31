حليمة, بولند, تكشف, عن, الأغنية, التي, تمثّلها, عام, 2018,

نشرت الإعلامية ​حليمة بولند​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي كشفت من خلاله عن أكثر الأغاني التي تمثلها في عام 2018، وهي اغنية “​100 وش​” التي ضمّت عدد من الفنانين من بينهم ​تامر حسني​ وأحمد شيبة و​مصطفى حجاج​ ودياب.

وظهرت حليمة في هذا الفيديو وهي تؤدي الأغنية مرتدية فستانا وكأنها تصفف شعرها.وعلقت بولند على الفيديو قائلة: “هالأغنية تمثلني في عام 2018، كل واحد فيكم يكتبلي تحت هالبوست الأغنية اللي تمثله بعام 2018؟ شنو الأغنية؟.. والفيديو من كواليس جلسة تصوير خاصة لرأس السنة”.