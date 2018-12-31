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انخفاض 18% بعدد ضحايا حوادث الطرق العرب مقارنة ب2017



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقي 315 شخصًا في البلاد مصرعهم في حوادث الطرق خلال العام 2018، مقارنة ب 362 في العام 2017، 



وقد بلغ عدد الضحايا العرب 95 ضحية مقابل 116 في السنة الماضية، مما يشير الى انخفاض كبير في عدد قتلى حوادث الطرق على المستوى القطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص. 


بلغ عدد المصابين بإصابات خطيرة وبالغة في المجتمع العربي عام 2018، 417 إصابة، بنسبة 26% من مجمل الإصابات البالغة في البلاد




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