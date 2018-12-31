انخفاض, 18%, بعدد, ضحايا, حوادث, الطرق, العرب, مقارنة, ب2017,

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استقبلت نيوزيلندا العام الجديد بالألعاب النارية لتطوي صفحة سنة 2018 مرحبة بـ...
أوقفت الشرطة في لواء الجنوب شابا 19 عاما من سكان احدى العشائر البدوية في النقب...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون العربية...
يعاد صباح اليوم فتح جميع المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية لنقل المنتجات...
نشرت الشرطة اليوم الاثنين تحذيرا وارشادات للمواطنين عامة عشية احتفالات رأس...
كشف تحقيق موسع أجريته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أن الجيش الاسرائيلي...
من المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات انخفاضا جديدا بداية العام 2019 في البلاد للشهر...
قررت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد وللسنة الثانية تبنى اطلاق الالعاب النارية في...
توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى غائم...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة قبل قليل بلاغ...