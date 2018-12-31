عشية احتفالات رأس السنة - الشرطة تحذر السائقين وتؤكد انها ستنتشر بقوات معززة في اماكن الترفيه .. فيديو

نشرت الشرطة اليوم الاثنين تحذيرا وارشادات للمواطنين عامة عشية احتفالات رأس السنة المسلادية الليلة .

وجاء في بيان الشرطة انها ستعزز وجودها في كافة أنحاء البلاد حرصًا على سلامة المواطنين المحتفلين، متخذةً إجراءات ضد المخالفات التي تهدد حياة الانسان لا سيما القيادة تحت تأثير الكحول .واشارت الشرطة ان عناصرها سيتواجدون أيضًا قرب أماكن السهر للتمكن من فحص مستوى الكحول قبل وصول السائقين إلى السيارةواكدت الشرطة انها ستقوم بتكثيف حملتها لاجراء فحوصات للسائقين الذين يقومون بقيادة مركباتهم تحت تأثير الكحول