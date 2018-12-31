تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 13:10:32 فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد |  2018-12-31 13:04:49 فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية |  2018-12-31 13:02:00 عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" |  2018-12-31 12:54:33 سلطة الإطفاء والإنقاذ تقدّم محاضرة ارشادية للمسنين في عرابة |  2018-12-31 11:54:57 اعادة فتح المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية |  2018-12-31 11:50:09 أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018 |  2018-12-31 11:34:37 قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا |  2018-12-31 11:18:56 انخفاض 18% بعدد ضحايا حوادث الطرق العرب مقارنة ب2017 |  2018-12-31 11:16:19 الولايات المتحدة تخرج رسميا من اليونيسكو |  2018-12-31 10:52:44 عشية احتفالات رأس السنة - الشرطة تحذر السائقين وتؤكد انها ستنتشر بقوات معززة في اماكن الترفيه .. فيديو |  2018-12-31 10:22:33 نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار |  2018-12-31 10:21:20 ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا |  2018-12-31 10:06:18 خبر غير سعيد من واتساب.. تحديث 2019 صدمة |  2018-12-31 09:48:16 مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة |  2018-12-31 08:37:41 ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عشية احتفالات رأس السنة - الشرطة تحذر السائقين وتؤكد انها ستنتشر بقوات معززة في اماكن الترفيه .. فيديو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نشرت الشرطة  اليوم الاثنين تحذيرا وارشادات للمواطنين عامة عشية احتفالات رأس السنة المسلادية الليلة .


 وجاء في بيان الشرطة انها ستعزز وجودها في كافة أنحاء البلاد حرصًا على سلامة المواطنين المحتفلين، متخذةً إجراءات ضد المخالفات التي تهدد حياة الانسان لا سيما القيادة تحت تأثير الكحول .


واشارت الشرطة ان عناصرها سيتواجدون أيضًا قرب أماكن السهر للتمكن من فحص مستوى الكحول قبل وصول السائقين إلى السيارة 


واكدت الشرطة انها ستقوم بتكثيف حملتها لاجراء فحوصات للسائقين الذين يقومون بقيادة مركباتهم تحت تأثير الكحول




كلمات متعلقة

عشية, احتفالات, رأس, السنة, -, الشرطة, تحذر, السائقين, وتؤكد, انها, ستنتشر, بقوات, معززة, في, اماكن, الترفيه, .., فيديو,

تابعونــا

فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد 2018-12-31 | 13:10:32

استقبلت نيوزيلندا العام الجديد بالألعاب النارية لتطوي صفحة سنة 2018 مرحبة بـ...

فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية 2018-12-31 | 13:04:49

أوقفت الشرطة في لواء الجنوب شابا 19 عاما من سكان احدى العشائر البدوية في النقب...

سلطة الإطفاء والإنقاذ تقدّم محاضرة ارشادية للمسنين في عرابة سلطة الإطفاء والإنقاذ تقدّم محاضرة ارشادية للمسنين في عرابة 2018-12-31 | 12:54:33

بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون العربية...

اعادة فتح المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية اعادة فتح المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية 2018-12-31 | 11:54:57

يعاد صباح اليوم فتح جميع المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية لنقل المنتجات...

انخفاض 18% بعدد ضحايا حوادث الطرق العرب مقارنة ب2017 انخفاض 18% بعدد ضحايا حوادث الطرق العرب مقارنة ب2017 2018-12-31 | 11:18:56

لقي 315 شخصًا في البلاد مصرعهم في حوادث الطرق خلال العام 2018، مقارنة ب 362 في العام 2017،...

نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار 2018-12-31 | 10:22:33

كشف تحقيق موسع أجريته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أن الجيش الاسرائيلي...

مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة 2018-12-31 | 09:48:16

من المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات انخفاضا جديدا بداية العام 2019 في البلاد للشهر...

الناصرة - للسنة الثانية، جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تتبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة الناصرة - للسنة الثانية، جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تتبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة 2018-12-31 | 08:29:02

قررت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد وللسنة الثانية تبنى اطلاق الالعاب النارية في...

اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة 2018-12-31 | 06:23:48

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى غائم...

اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية 2018-12-30 | 22:51:55

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة قبل قليل بلاغ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة رجل اطلاق نار بالغة مدينة اللد شرطة اسعاف مستشفى كابول طن لحوم ابادة رقابة بيطيرية قرية ضبط حملة مداهمة حليب غير مبستر نوق اتلاف 4 طن حمى مالطية جرثومة مستشفى طفلين اصابة دكتور مالك خطيب طبيب اسنان التهم الموجهة ضده طفل سوريا سوري عملية قسطرة قلب مفتوح شنايدر مستشفى الاطفال انفجار عملية عبوة ناسفة القدس اصابات امر حظر نشر شرطة اصدار سطو رجل اعمال طوبا زنغرية سرقة مال مستندات شيكات مجهولين شرطة تحقيق أمر حظر نشر تفاصيل القتل المزدوج في قرية عبلين النابلسي ابراهيم محمد اطلاق نار محاولة تهريب مخدرات كيلو غرام سيارة شاهدوا القدس معليه ادوميم القدس الشمال مسجد عراق الشباب ام الفحم حرق مستوطنين تدفيع الثمن اغلاق ملف تحقيق النيابةمصرع شاب منطقة مفتوحة انقلاب تراكتورون يفنئيل اسعاف شرطة وفاة انقاذ حادث بلدية الناصرة علي سلام اشلابة اسراء زيدان عابد اطلاق نار العفولة طعن مصرع شاب قضاء القدس ابو غوش شارع 1 مدينة شاحنة مستشفى شرطة اسعاف تحقيق اطلاق نار الطيبة اصابة شاب حرجة بالغة الشرطة مدينة مصرع عبد الناصرة جبارة لدغة أفعى اصابة رجل عبلين متوسطة طاقم الزهراوي الطبي طمرة قرية مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com