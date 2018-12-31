تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 13:10:32 فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد |  2018-12-31 13:04:49 فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية |  2018-12-31 13:02:00 عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" |  2018-12-31 12:54:33 سلطة الإطفاء والإنقاذ تقدّم محاضرة ارشادية للمسنين في عرابة |  2018-12-31 11:54:57 اعادة فتح المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية |  2018-12-31 11:50:09 أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018 |  2018-12-31 11:34:37 قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا |  2018-12-31 11:18:56 انخفاض 18% بعدد ضحايا حوادث الطرق العرب مقارنة ب2017 |  2018-12-31 11:16:19 الولايات المتحدة تخرج رسميا من اليونيسكو |  2018-12-31 10:52:44 عشية احتفالات رأس السنة - الشرطة تحذر السائقين وتؤكد انها ستنتشر بقوات معززة في اماكن الترفيه .. فيديو |  2018-12-31 10:22:33 نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار |  2018-12-31 10:21:20 ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا |  2018-12-31 10:06:18 خبر غير سعيد من واتساب.. تحديث 2019 صدمة |  2018-12-31 09:48:16 مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة |  2018-12-31 08:37:41 ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 كشف تحقيق موسع أجريته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أن الجيش الاسرائيلي الاسرائيلي تعمد إطلاق النار على المسعفة الفلسطينية رزان النجار خلال مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة في 1 حزيران 2018.



وقالت الصحيفة، أطلق جندي إسرائيلي النار على رزان النجار، المسعفة التي تطوعت لعلاج الجرحى أثناء الاحتجاج، وقتلها، وزعم المسؤولون الإسرائيليون في ذلك الحين أن الجنود يستخدمون النيران الحية كملاذ آخير، لكن التحقيق الذى أجرته وجد غير ذلك.


وذكرت الصحيفة أنها قامت بتحليل ألف صورة ولقطات الفيديو وقامت بتجميد اللحظة القاتلة بنموذج ثلاثي الأبعاد للاحتجاج، وأجرت مقابلات مع أكثر من 30 من الشهود وقادة إسرائيليين لتكشف الطريقة التي قتلت بها رزان.


وأوضحت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي أصر على أن الضربة القاتلة في تمام السادسة والنصف مساء هذا اليوم وقد استهدفت محتجا يرتدي قميص أصفر وكان يلقى الحجارة ويشد الأسلاك الشائكة التي تقع على بعد 40 ياردة من السياج الأمني.


وكشفت تحقيقات الصحيفة، أنه من بين عدد من المشاركين والمشاركات الذين كانوا يرتدون قميصا أصفر في هذا اليوم، كان هناك واحدا فقط قرب اتجاه النيران، وبتحليل لقطات الفيديو كان يقف على مسافة 120 ياردة من السياج ولم يبدو أنه يحتج بشكل عنيف وكان يقف ورائه عدد من المارة والمسعفين يرتدون معاطف بيضاء. وأوضح خبراء أن الرصاصة التي أطلقها الإسرائيليون أصابت مسعف وقتلت آخر قبل أن تخترق صدر رزان.


وخلصت الصحيفة إلى القول بأنه رغم زعم إسرائيل أن قتل رزان لم يكن مقصودا، إلا أن التحقيق الذي أجرته أظهر أن إطلاق النار عليها كان بلا رحمة في أحسن الأحوال، وربما يرقى إلى جريمة حرب لم يعاقب عليها أحد حتى الآن.


ولفتت الصحيفة إلى أن ما بين 60 إلى 70 من محتجي غزة قد قتلوا "بدون قصد" حتى أغسطس، وفقا للمزاعم الإسرائيلية، إلا أن قواعد الجيش الاسرائيلي في الاشتباك لم تتغير، كما يقول الجيش. والأمر المؤكد أن رزان كانت روحا بريئة تم إزهاقها دون داع.




كلمات متعلقة

نيويورك, تايمز:, إسرائيل, تعمدت, قتل, المسعفة, رزان, النجار,

تابعونــا

فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد 2018-12-31 | 13:10:32

استقبلت نيوزيلندا العام الجديد بالألعاب النارية لتطوي صفحة سنة 2018 مرحبة بـ...

فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية 2018-12-31 | 13:04:49

أوقفت الشرطة في لواء الجنوب شابا 19 عاما من سكان احدى العشائر البدوية في النقب...

سلطة الإطفاء والإنقاذ تقدّم محاضرة ارشادية للمسنين في عرابة سلطة الإطفاء والإنقاذ تقدّم محاضرة ارشادية للمسنين في عرابة 2018-12-31 | 12:54:33

بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون العربية...

اعادة فتح المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية اعادة فتح المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية 2018-12-31 | 11:54:57

يعاد صباح اليوم فتح جميع المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية لنقل المنتجات...

انخفاض 18% بعدد ضحايا حوادث الطرق العرب مقارنة ب2017 انخفاض 18% بعدد ضحايا حوادث الطرق العرب مقارنة ب2017 2018-12-31 | 11:18:56

لقي 315 شخصًا في البلاد مصرعهم في حوادث الطرق خلال العام 2018، مقارنة ب 362 في العام 2017،...

عشية احتفالات رأس السنة - الشرطة تحذر السائقين وتؤكد انها ستنتشر بقوات معززة في اماكن الترفيه .. فيديو عشية احتفالات رأس السنة - الشرطة تحذر السائقين وتؤكد انها ستنتشر بقوات معززة في اماكن الترفيه .. فيديو 2018-12-31 | 10:52:44

نشرت الشرطة اليوم الاثنين تحذيرا وارشادات للمواطنين عامة عشية احتفالات رأس...

مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة 2018-12-31 | 09:48:16

من المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات انخفاضا جديدا بداية العام 2019 في البلاد للشهر...

الناصرة - للسنة الثانية، جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تتبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة الناصرة - للسنة الثانية، جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تتبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة 2018-12-31 | 08:29:02

قررت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد وللسنة الثانية تبنى اطلاق الالعاب النارية في...

اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة 2018-12-31 | 06:23:48

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى غائم...

اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية 2018-12-30 | 22:51:55

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة قبل قليل بلاغ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة شاب متوسطة تعرضه طعن حادث مستشفى قرية نحف تحقيق شرطة اسعاف الخليل اتهام شبان القدس اختطاف قتل يهودي تخطيط لائحة الناصرة تستضيف الابحاث للمدارس العربية ما يوسف الناصرة حصري . الحلقة الاولى مسلسل الخروج رمضان 2016 الصنارة نت شاهدوا مقتل جرائم قتل 8 نساء عربيات مواطنين حوادث اطلاق نار شرطة تحقيق جسم مشبوه ام الفحم تفكيك حي الملساء المدينة الشرطة متفجرات عامل شاب طرعان موز افعى سامة جذع شجرة زواحف عثور الرامة اضاءة شجرة الميلاد الطائفة الارثوذوكسية عيد الميلاد عربي طعن شاب يهودي كريات اربع فرار هرب يهودي حريق عيادة صندوق المرضى العام كلاليت عرابة دون اصابات اضرار تذكر رصاصة طائشة سيارة مواطن حي عراق الشباب ام الفحم الشرطة تحققتظاهرة متدينون يهود بسجات زئيف انزعاج ضجيج صوت الاذان القدس الفجر مطالبين حل رئيس البلدية القدس امام بيت نير بركات افراج الشيخ كمال خطيب تحقيق ساعات الناصرة تحريض على العنف فيسبوك خطبة الجمعة سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء دير حنا في ذمة الله وفاة تشييع جثمانه حنا موسى معلم ابو موسى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com