ارتفاع, حصيلة, ضحايا, العاصفة, في, الفيليبين, إلى, 68, قتيلا,

قضى 68 شخصا، اليوم الاثنين، في العاصفة التي ضربت وسط الفيليبين الأسبوع الماضي، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات، وهي قابلة للارتفاع.

ولقي 57 شخصا حتفهم في منطقة بيكول الجبلية في جنوب شرق مانيلا، و11 آخرين في جزيرة سمر. وقضى معظم الضحايا بسبب الغرق أو الانهيارات الأرضية. وتحدثت الحصيلة السابقة عن 22 قتيلاً.وأعرب مدير الدفاع المدني في منطقة بيكول كلاوديو يوكوت عن خشيته من ارتفاع أكبر (للحصيلة)، كونهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الكثير من المناطق".