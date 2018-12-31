راموس, ينهي, العام, 2018, بلا, بطاقة, حمراء,

أنهى الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد عام 2018 ، دون الحصول على أي بطاقة حمراء.

وهذه المرة الثالثة التي ينهي فيها النجم الإسباني العام دون أن تشهر في وجهه البطاقة الحمراء، منذ أن بدأ مسيرته الاحترافية في إشبيلية عام 2004، حيث سبق له أن أنهى 2011 و2015 دون أن يتعرض للطرد.وحصل راموس، المعروف بتدخلاته القوية والتي تكون عنيفة أحيانا، على 24 بطاقة صفراء خلال العام 2018، 16 منها في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، واثنتان في بطولة كأس العالم للأندية، وواحدة في مباراة السوبر الأوروبي، وأخرى مع منتخب بلاده إسبانيا في مونديال روسيا.ويحمل راموس الرقم القياسي من خلال الحصول على البطاقات الحمراء في الدوري الإسباني، حيث نال 19 بطاقة في "الليغا"، والرقم مرشح للارتفاع مستقبلا.وفي 2018 توج راموس مع ريال مدريد الذي انضم إليه عام 2005 قادما من إشبيلية، بلقب دوري أبطال أوروبا، وبطولة كأس العالم للأندية.