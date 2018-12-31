خبر, غير, سعيد, من, واتساب.., تحديث, 2019, صدمة,

كشفت تقارير إخبارية عديدة، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب”، يستعد لطرح تحديث جديد للتطبيق في مطلع عام 2019 المقبل؛ ولكنه سيكون بمثابة صدمة لكل المستخدمين.

وقالت صحيفة “الديلي إكسبريس” البريطانية: إن التحديث الجديد لـ”واتساب”، سيشهد تغييراً كبيراً في تطبيق الدردشة في مطلع العام المقبل.وكشفت الصحيفة أنه بداية من مطلع العام المقبل 2019، ستبدأ “واتساب” فعلياً في تطبيق فكرة “عرض الإعلانات” في تطبيقها بصورة رسمية ونهائية، بعدما أعلنت عنها في وقت سابق، واختبرتها لفترة على نسخة “البيتا”.ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس “واتساب”، كريس دانيالز، قوله: إن ذلك التطبيق سيبدأ في عرض الإعلانات من خلال قسم Status (الحالة)، في مطلع العام المقبل.وأشار “دانيالز” إلى أن تلك هي الوسيلة الوحيدة كي يتمكن “واتساب” من تحقيق أرباح.وأوضح المسؤول في “واتساب” أن التطبيق سيلتزم بتطبيق وضع “الإعلانات” في قسم “الحالة” فقط، بحسب قوله.وأشار المسؤول إلى أن تلك هي الوسيلة الوحيدة، كي يتمكن “واتساب” من تحقيق مصدر دخل أساسي، كما أنها ستكون فرصة لوصول الشركات إلى الأشخاص المستهدفة.وأعرب عدد كبير من المستخدمين عن “عدم سعادتهم” وضيقهم بذلك التحديث، الذي سيدمر فكرة الخصوصية، التي كان يتمتع بها “واتساب” منذ تأسيسه.