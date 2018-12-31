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مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



من المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات انخفاضا جديدا بداية العام 2019 في البلاد للشهر الثاني على التوالي.



سيتم تخفيض الوقود بمعدل 18 أغورة ابتداءً من الثلاثاء، فيما سبقه انخفاض آخر بمعدل 47 أغورة الشهر الحالي.




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